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Андрей Бочкарёв: На станции «Электрозаводская» БКЛ появится пересадка в метро и на ЖД платформу

София Долганова

Город
Андрей Бочкарёв: На станции «Электрозаводская» БКЛ появится пересадка в метро и на ЖД платформу
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Электрозаводская» ведутся работы по сооружению пересадки на одноименную станцию «синей» ветки метро и платформу Казанского (Рязанского) направления Московской железной дороги. Об этом сообщил в субботу, 24 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по пересадке между станциями метро ведутся как открытым, так и закрытым способом. Сооружение монолитных работ открытым способом (в котловане) выполнено на 75 процентов, а в подземной части — на 25 процентов, — заявил Андрей Бочкарёв.

Заммэра также отметил, что в зоне пересадки находятся эскалаторы и произведен монтаж инженерного оборудования.

По мнению генерального директора АО «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро — прим ВМ.) Юрия Кравцова, подходной коридор пересадочного узла с ходками строится горным способом, в настоящий момент работы завершены на 25 процентов.

— Производство работ осуществляется в сложных горно-геологических условиях. Кроме того, в непосредственной близости от будущей пересадки находятся действующие тоннели метро, и проходит линия железной дороги, — прокомментировал Юрий Кравцов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря открыл станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. До станции «Электрозаводская» ходят составы Некрасовской линии. После окончания строительства БКЛ, поезда этой ветки будут следовать до «Нижегородской».

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