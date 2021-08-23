Через железные дороги в Москве построят 12 путепроводов до 2024 года

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Через столичные железнодорожные пути проведут 12 путепроводов до 2024 года. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он заявил, что за 10 лет, с 2011 по 2021 год, в Москве возвели 17 путепроводов через железные дороги. По словам главы ведомства, большинство новых путепроводов расположится в Северо-Восточном административном округе столицы.

— Больше всего их появится на северо-востоке Москвы — Дмитровский путепровод, на улицах Костромской и в Юрловском проезде, на улице Хачатуряна, Малыгинский путепровод — на улице Малыгина, два путепровода на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД вблизи улицы Королева, а также целый ряд других, — рассказал Рафик Загрутдинов.

В понедельник, 23 августа, он проверил ход работ на участке Северо-Восточной хорды — от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. В настоящий момент здесь ведется ремонт уже существующих дорог и двух путепроводов, а также строительство новых магистралей.