Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Волонтер рассказал о состоянии MaкSим сразу после выхода из комы

Дмитрий Вахрушев

Общество
Волонтер рассказал о состоянии MaкSим сразу после выхода из комы
Фото: instagram/maksimartist

Российская певица MaкSим (Марина Максимова) быстро идет на поправку, хотя, по словам волонтеров, после выхода комы она выглядела очень истощенной

— Марина была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах, — сообщил волонтер Леонид в интервью Starhit.ru.

Издание отмечает, что волонтеры сыграли огромную роль в возвращении MaкSим к нормальной жизни. Они учили ее заново ходить и сидеть, так как мышцы певицы просто «сгорели». Окружающие отмечают и огромную волю к жизни самой артистки.

МакSим попала в больницу 15 июня. В результате врачи диагностировали у нее 40 процентов поражения легких. Спустя время сотрудники медицинского учреждения ввели девушку в состояние искусственной комы для лучшей борьбы организма с заболеванием. 7 августа Марина Абросимова пришла в себя.

На днях в Сети появился видеоролик о выписке МакSим из больницы. Похудевшей и уставшей певице пришлось передвигаться на инвалидном кресле.

Читайте также:
МакSимвпал в комупевица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Все мнения
О проекте