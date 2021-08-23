Волонтер рассказал о состоянии MaкSим сразу после выхода из комы

Фото: instagram/maksimartist

Российская певица MaкSим (Марина Максимова) быстро идет на поправку, хотя, по словам волонтеров, после выхода комы она выглядела очень истощенной

— Марина была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах, — сообщил волонтер Леонид в интервью Starhit.ru.

Издание отмечает, что волонтеры сыграли огромную роль в возвращении MaкSим к нормальной жизни. Они учили ее заново ходить и сидеть, так как мышцы певицы просто «сгорели». Окружающие отмечают и огромную волю к жизни самой артистки.

МакSим попала в больницу 15 июня. В результате врачи диагностировали у нее 40 процентов поражения легких. Спустя время сотрудники медицинского учреждения ввели девушку в состояние искусственной комы для лучшей борьбы организма с заболеванием. 7 августа Марина Абросимова пришла в себя.

На днях в Сети появился видеоролик о выписке МакSим из больницы. Похудевшей и уставшей певице пришлось передвигаться на инвалидном кресле.