Реконструкцию восточной ветки БАМа планируется завершить на год раньше

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Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали могут завершить уже в 2023 году. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков.

— С учетом всех задач и проведенного совещания министром обороны мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года, — сказал замминистра.

По его словам, в настоящее время на участке магистрали работает 1500 военнослужащих, задействовано свыше 900 единиц спецтехники.

Он также добавил, что к настоящему моменту строители практически полностью завершили очистку территории от лесов вдоль линии железной дороги. Также специалисты ведут строительство подъездных дорог, передает РИА Новости.

12 августа глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции ветки Байкало-Амурской магистрали.

Длина участка, который протягивается от Улака до Февральска, составляет 340 километров.

Шойгу также добавил, что строящийся объект имеет огромное значение для российской экономики. Так, например, РФ сможет увеличить свой выход на рынок стран Азии.

Глава Минобороны добавил, что строительство БАМ ассоциируется у него с сотнями тысяч россиян, которые долгие годы воплощали в жизнь самый масштабный инфраструктурный проект в истории СССР.

Байкало-Амурская магистраль является вторым железнодорожным выходом РФ к Тихому океану. Общая протяженность объекта составляет 4,3 тысячи километра.