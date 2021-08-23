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«Нам всем кирдык»: Вера Сотникова объяснила, почему инопланетяне эвакуировались с Земли

Анна Михалюк

Общество
«Нам всем кирдык»: Вера Сотникова объяснила, почему инопланетяне эвакуировались с Земли
Открытие 39-го Московского международного кинофестиваля / Фото: NECHAEVA

Актриса театра и кино Вера Сотникова, которая на протяжении многих лет является ведущей передачи «Битва экстрасенсов» рассказала о том, что инопланетяне покинули Землю.

Шокирующее заявление актриса сделала в программе «Прямой эфир», который был посвящен выздоровлению и выписке из больницы певицы МакSим, которая тяжело переболела коронавирусом.

Сотникова и раньше рассказывала, что у нее был контакт с инопланетянами: первый раз она их видела, когда отдыхала на Сейшельских островах, но тогда о подробностях она не сообщала. Сейчас актриса говорит, что инопланетяне покинули планету Земля в мае прошлого года, как раз в то время, когда повсеместно был зафиксирован COVID-19.

— Я не знаю, каким образом была сделана на МКС съемка, но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо они знают, что он будет мутировать постоянно, и всей нашей цивилизации пришел кирдык! — восклицает Вера Сотникова.

Единственный способ спасения, по ее мнению,— всеобщая вакцинация.

Ранее о контакте с инопланетянами говорила певица Катя Лель. Ее высказывания подверглись жесткой критике в интернете, но певица не отказывается от своей точки зраения. Недавно она заявила, что инопланетяне устроят вторжение в 2030 году — тогда о внеземной жизни узнают все жители Земли.

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