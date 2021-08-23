Инструкцию к Спутнику Лайт дополнили разрешением использовать для граждан старше 60 лет

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Новую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» официально разрешили вводить гражданам старше 60 лет. Соответствующее дополнение вписали в инструкцию к препарату. Информацию об этом опубликовали в понедельник, 23 августа, в государственном реестре лекарственных препаратов.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что медицинские специалисты разрешили использовать новую вакцину для людей старшего возраста.

— Показания к применению: для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет, — написали в инструкции к «Спутнику Лайт».

До этого в показаниях к применению была вписана пометка — взрослым от 18 до 60 лет.

Также в инструкции добавили, что для обретения коллективного иммунитета необходимо ввести вакцину спустя полгода после заражения коронавирусной инфекцией или через шесть месяцев после предыдущей вакцинации, пишет РИА Новости.

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что на Филиппинских островах официально одобрили и зарегистрировали «Спутник Лайт».