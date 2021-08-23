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Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинских островах

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинских островах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новую однокомпонентную российскую вакцину одобрили и зарегистрировали на Филиппинах. Об этом рассказали в понедельник, 23 августа, в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Филиппины, — заявили в пресс-службе фонда.

Агентство городских новостей «Москва» добавило, что «Спутник Лайт» была официально зарегистрирована в России 6 мая 2021 года. Ее разработкой занимался Центр имени Гамалеи.

Ранее врачи сообщили о разрешении введения «Спутника Лайт» людям старше 60 лет. По мнению специалистов, новая однокомпонентная вакцина подойдет и только что переболевшим COVID-19.

В субботу, 21 августа, специалисты Центра имени Гамалеи завершили доклинические испытания назальный вакцины «Спутник Лайт» и заявили о готовности перейти к клиническим испытаниям.

Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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