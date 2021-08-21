Гинцбург рассказал о ходе работы над назальной вакциной от COVID-19

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Специалисты Центра имени Н.Ф. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Эксперт отметил серьезный прогресс, достигнутый в ходе работы над назальной вакциной. Он также уточнил, что данный препарат представляет собой второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой, сообщает ТАСС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян, первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

По словам Гинцбурга, первая, вторая и третья фазы исследования назального препарата будут стоить около 400 миллионов рублей. Он добавил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники Центра имени Н. Ф. Гамалеи уже опробовали на себе подобную вакцину.