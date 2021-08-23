Аналитики рассказали, как дефицит мигрантов в Москве повлиял на строительную сферу

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

С начала пандемии COVID-19 в Москве начался дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. За последнее время нехватка разнорабочих в городе только усилилась, что привело к росту средних зарплат у этой категории наемных работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные HeadHunter.

Статистические показатели указывают на низкую волатильность количества соискателей из Средней Азии. Так, в первом полугодии 2021 года она была почти такая же, как и в прошлом году. Однако за указанный период число вакансии в профобластях, в которых обычно работают мигранты, росло, а конкуренция падала: в настоящее время на рабочее место претендуют один–два человека вместо пяти.

Управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель отметил, что, по данным сервиса, в Москве существует нехватка работников без квалификации. Особенно сильно это проявляется в следующих сферах: строительство, сельское хозяйство, ЖКХ и общепит.

По словам первого заместителя министра строительства РФ Александра Ломакина, дефицит работников в сфере строительства составляет три миллиона человек. При этом министр отметил, что ведомство анализирует обращения из регионов по вопросу ввоза дополнительной рабочей силы. Так, с января 2021 года министерство разрешило въезд порядка 15 тысяч рабочих из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Сербии и других стран, передает РБК.