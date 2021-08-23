Певица МакSим заново учится ходить после больницы. Видео

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим, которая недавно вышла из больницы, сейчас проходит реабилитацию после коронавируса. Она тяжело перенесла заболевание, была подключена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, однако ей удалось выжить, и спустя несколько месяцев, в середине августа, она покинула больничные стены.

Передвигаться самостоятельно певице пока тяжело: в Сеть попало видео, как МакSим спускается по лестнице, держась за руку помощника. На записи видно, что она сильно похудела.

Волонтер, который помогал певице восстанавливаться, рассказал, что за то время, что она провела в больнице, мышцы буквально «сгорели» и теперь для того, чтобы жить прежней жизнью, ей нужна реабилитация. Сейчас МакSим истощена и слаба.

В интернете велись жаркие обсуждения на тему того, что МакSим, возможно, вовсе и не лежала на аппаратах ИВЛ и ЭКМО, а информация о тяжелой болезни — не что иное, как пиар. В ответ на это представители певицы опубликовали документы о выписке певицы из больницы, где указано, что девушка действительно тяжело болела.

Сейчас МакSим проводит реабилитацию в кругу семьи. Все это время артистку дома ждали две дочери: одиннадцатилетняя Александра и семилетняя Мария.