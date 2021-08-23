Движение по улице Золоторожский Вал в Москве перекрыли из-за пожара
На юго-востоке Москвы загорелась кровля заброшенного здания. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Пожар произошел по адресу улица Золоторожский Вал, дома 11, строение 46. В настоящее время на месте работают оперативные службы столицы.
Из-за пожара движение по улице Золоторожский Вал было перекрыто. Автомобилистов призвали объезжать место инцидента по Таможенному проезду, улице Волочаевской и улице Красноказарменной, говорится в сообщении.
До этого торгово-развлекательном центре «Фудели» в подмосковных Мытищах произошел пожар днем в воскресенье, 22 августа. В здании началась немедленная эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ. Площадь возгорания составила десять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.