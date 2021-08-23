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Дело возбудили после избиения подопечных пансионата для престарелых в Подмосковье

Дмитрий Вахрушев

Происшествия
Дело возбудили после избиения подопечных пансионата для престарелых в Подмосковье
Фото: МВД
Россия, Московская область, Реутов, Железнодорожная улица, 7А Карта всех событий

Уголовное дело возбудили после жестокого обращения с подопечными дома престарелых в подмосковном Реутове. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в понедельник, 23 августа.

Так, 54-летнюю сотрудницу пансионата подозревают в рукоприкладстве по отношению к подопечному. Действия санитарки попали на видео. На кадрах видно, как женщина избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

Правоохранительные органы в данный момент занимаются выявлением всех фактов происшествия. Также полицейские разыскивают саму виновницу случившегося, пишет «Подмосковье сегодня».

СК проводил проверку информации о жестоком обращении санитарок с подопечными дома престарелых в Реутове. Представитель ведомства отметила, что факт жестокости санитарок был запечатлен на видео.

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