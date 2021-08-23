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Поклонники заподозрили беременность у 30-летней жены Цекало

Анастасия Волоснова

Общество
Поклонники заподозрили беременность у 30-летней жены Цекало
Фото: nstagram/darina.ervin

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала поклонникам округлившийся животик. Девушка спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав резонансное фото в своем Instаgram-аккаунте.

Живущая в США 30-летняя художница Дарина Эрвин выложила селфи, на котором виден небольшой живот. При этом предыдущие снимки девушки указывают на стройность ее фигуры. Теперь же на фотографии был виден живот, который невозможно было спрятать под одеждой.

Поклонники заподозрили беременность у 30-летней жены ЦекалоФото: instagram/darina.ervin

Напомним, Эрвин — четвертая жена Александра Цекало, которая состоит с ним в отношениях с 2018 года.

До этого певица Лолита призналась, что изменяла своему бывшему мужу Александру Цекало с бандитом. По ее словам, с ним были самые красивые отношения в ее жизни. Лолита пояснила, что в последние годы брака с Цекало ее чувства к нему охладели. Она влюбилась в другого человека и решилась на измену.

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