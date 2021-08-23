Названы три самых невезучих знака зодиака

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Астрологи назвали самые невезучие знаки зодиака. По их мнению, принадлежность к определенным представителям зодиакального круга может сильно повлиять на успешность принимаемых решений.

Весы — наиболее характерный представитель «невезучих» знаков. Представители этой касты людей добиваются всего сами с раннего детства, без чьей-либо помощи, а долгожданный запланированный отпуск обязательно срывается по любой причине. Неудачи преследуют Весов буквально повсеместно, сообщил Пятый канал.

Раки тоже не верят в удачу. Они не находят деньги, им тяжело найти вторую половинку, удачно жениться или выйти замуж.

Козероги, пожалуй, менее невезучий знак зодиака. Но удача также редкий гость на их улице, что заставляет представителей этого знака быть наиболее упорными. Например, они могут несколько лет строить свою карьеру, но так и не добиться итогового успеха. В отношениях с противоположным полом у Козерогов тоже зачастую не ладится. Они несколько лет готовы идти на любые жертвы, только бы не остаться в одиночестве.

Ранее, астрологи назвали недуги, которые чаще всего преследуют разные знаки зодиака.