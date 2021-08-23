ФК «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров

Фото: Twitter / ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» выступает за полную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С соответствующим заявлением в понедельник, 23 августа, выступил представитель клуба.

Идею о полной отмене лимита на легионеров «Краснодар» поддержал на совещании РПЛ 23 августа. Кроме того, за полную отмену лимита проголосовал ФК «Рубин», а также еще два клуба, сообщает портал Sports.ru.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отказе Российского футбольного союза (РФС) от лимита на легионеров. Он заявил, что согласен с действиями РФС.

По его мнению, такое решение создаст конкурентные условия для российских футболистов, а также привлечет игроков из других стран. Помимо этого, учитывая положение футбола в России, хуже уже точно не будет, уверен спортивный комментатор.

Компания Hypercube предложила изменение лимита на легионеров со следующего сезона. В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула «8 + 17» (не более восьми иностранных футболистов в заявке клуба на сезон).