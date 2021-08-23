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Красавец олень вышел к людям из леса под Зеленоградом

Анастасия Волоснова

Город
Красавец олень вышел к людям из леса под Зеленоградом
Фото: Мослента/Telegram-канал
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В лесу под Зеленоградом удалось заснять оленя. Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале «Мослента» в понедельник, 23 августа.

На кадрах видно, как статное животное неспешно вышло из кустов на лесную дорогу. Олень посмотрел на людей и рысцой убежал обратно за деревья.

Видео: Мослента / Telegram-канал

В июле настоящий лось пришел позавтракать листьями на Зеленый проспект в Перове. Забавное видео с сохатым сняли местные жители.

Очевидцы сообщают, что лоси частенько заглядывают в этот район, чтобы полакомиться сочными ветками деревьев. Кроме того, необычные гости часто гуляют по местным придворовым территориям вместе с лисами.

Например, в московском парке «Сокольники» в пруду несколько дней подряд также купался лось. В очередной раз он пришел в парк 13 июля. За ситуацией наблюдали множество горожан.

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