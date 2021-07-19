Лось прогулялся по Зеленому проспекту в столичном районе Перово

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк на Зелёном проспекте Карта всех событий

Настоящий лось пришел позавтракать листьями на Зеленый проспект в Перове. Забавное видео с сохатым сняли местные жители. Ролик появился в понедельник, 19 июля, в Telegram-канале «Мослента».

На кадрах видно, как животное неторопливо жует листья с деревьев и осматривается по сторонам.

Видео: Telegram / Мослента

Очевидцы сообщают, что лоси частенько заглядывают в этот район, чтобы полакомиться сочными ветками деревьев. Кроме того, необычные гости часто гуляют по местным придворовым территориям вместе с лисами.

Например, в московском парке «Сокольники» в пруду несколько дней подряд также купался лось. В очередной раз он пришел в парк 13 июля. За ситуацией наблюдали множество горожан.

До этого специалисты Мосприроды обнаружили на прудах природно-исторического парка «Царицыно» редких уток. В парке таких особей насчитывается пять: одна коричневая, две коричневые с белыми грудками и еще две — с зеленой головой. По мнению экспертов, эти утки не относятся к городской фауне, потому что это не дикие водоплавающие, а домашние.