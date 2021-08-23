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«Счастье между самодостаточными людьми»: психолог назвала три причины неудач в отношениях

Анастасия Волоснова

Общество
«Счастье между самодостаточными людьми»: психолог назвала три причины неудач в отношениях
Фото: pexels.com/andrew

Проблемы в личной жизни могут возникать по трем ключевым причинам. Их назвала интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт, НЛП-тренер Ольга Адрианова.

По ее словам, главной причиной, которая приводит к сложностям в отношениях, является чрезмерный контроль. Если женщина держит руку на пульсе, все подсчитывает и контролирует, то ее мужчина начинает расслабляться и «опускается до уровня подростка».

Кроме того, гиперконтроль может привести к тому, что один из партеров будет всегда чувствовать себя виноватым. Чтобы такого не происходило, нужно учиться доверять своему мужчине, считает психолог.

Специалист отметила, что негатив в отношения может принести синдром жертвы. Мужчины редко оценивают жертвенность возлюбленных: уборку в доме, готовку, частую помощь. Психолог пояснила, что такое поведение может привести к абьюзивным отношениям, построенным на мужском эгоизме и насилии.

Испортить личную жизнь может и нездоровая привязанность. Адрианова отметила, что в таких случаях люди морально душат своих партнеров слежкой и вечным присутствием рядом.

— То есть у тебя фактически своей жизни нет. Ты начинаешь жить его жизнью в надежде, что он тебя сделает счастливой. Так не работает. Чтобы быть счастливой, нужно мужчину научить делать тебя счастливой, а никак не наоборот. Счастье в отношениях возможно только между двумя самодостаточными людьми, — рассказала психолог.

По ее словам, акцент на свои цели и доверие к мужчинам помогут уйти от созависимости, пишет Пятый канал.

До этого психолог дал рекомендации женщинам, как найти достойного мужчину. Так, сексуальная привлекательность и шарм являются одними из главных факторов, которые дают женщинам возможность выбора достойного партнера.

Другой психолог рассказал, как сохранить семью, в которой зарабатывает женщина. Так, в здоровом союзе мужчины и женщины нет места для борьбы. В противном случае любовные и семейные отношения превратятся в попытку доказать собственное главенство.

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