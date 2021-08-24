Во Франции заявили о потере Западом интереса к теме Крыма

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Украина пыталась напомнить западным политикам о Крыме саммитом «Крымская платформа», но они потеряли интерес к этому вопросу. Об этом заявила журналистка газеты Le Figaro Анна Дарроман.

— Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным, — считает она.

Полуостров, по ее словам, «исчез из международной повестки», вместо этого Запад сосредоточил усилия на проблемы конфликта в Донбассе. Украине не удастся вернуть Крым под свой контроль даже несмотря на подписанный украинским президентом Владимиром Зеленским указ о «Стратегии деоккупации» полуострова, подчеркнула Дарроман.

«Крымскую платформу» не посетили президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, а также французский лидер Эммануэль Макрон, напомнила журналистка. Кроме того, согласно недавнему опросу, лишь 61 процент украинцев считает, что Крым должен вернуться под контроль Киева, приводит слова Дарроман сайт газеты.

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».