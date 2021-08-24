Глава РФС Дюков заявил об отсутствии тренерской школы в российском футболе

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В российском футболе на данный момент нет тренерской школы, но есть множество хороших тренеров. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— Если говорить о тренерской школе, ее в настоящий момент у нас нет. Есть российские тренеры, и если говорить о школе как о некоем институте, то школа предполагает наличие каких-то последователей, идей, философии, убеждений, принципов, и дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей, принципов, — рассказал он.

В стране есть множество хороших тренеров, но они не действуют и не верят в какую-то философию, добавил Дюков. До этого, по его словам, существовала советская школа, при которой тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.

Начиная с сентября Академия РФС начнет обучение тренеров по новым программам, которые отражают современные тенденции и происходящее в футболе, добавил глава союза. Ведомство начнет с лицензий Pro и A, а затем добавит другие, приводит слова Дюкова телеканал «Россия 24».

20 июля глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что большинство клубов выступили за отмену лимита на легионеров. По его словам, этот вопрос затрагивает все аспекты современного футбола.

В частности, эта тема касается молодых игроков, уточнил Прядкин. На данный момент каждая команда в РПЛ должна подавать на турнир не более восьми иностранных футболистов.