Диетолог рассказала о содержащем незаменимый для сердца минерал продукте

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Перловка содержит множество фосфора, незаменимого для сердечно-сосудистой системы, скелетной ткани и зубной эмали. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Кораблева.

— Кроме того, в перловке есть калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют «кашей красоты», — рассказала врач.

Кроме того, в крупе всего 1,1 грамма жиров на 100 граммов, что позволяет назвать ее диетическим продуктом, добавила Кораблева. Противопоказаний у данного продукта, по ее словам, практически нет, исключение составляет лишь непереносимость глютена.

При этом, как отмечает диетолог, важно не переедать данную крупу, так как она вызывает газообразование. Также по этой причине ей не стоит кормить детей до трех лет, предупредила специалист.

Перловку для комфортного усвоения желательно замочить на ночь, а затем готовить как минимум 50 минут, приводит слова Кораблевой РИА Новости.