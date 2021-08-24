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Более десяти тысяч человек покинули дома из-за тайфуна в Южной Корее

Иван Юминов

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Более десяти тысяч человек покинули дома из-за тайфуна в Южной Корее
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Наводнения и угрозу оползней вызвал тайфун «Омаис», который прошел над Южной Кореей 23 августа. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.

Пострадавших, согласно информации Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, нет, но многие люди были вынуждены эвакуироваться. Так, более десяти тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.

В результате обильных осадков была перекрыта железная дорога между городами Кванчжу и Мильян. Были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов.

Предупреждения об опасности из-за тайфуна уже сняты, но во вторник, 24 августа, в регионе ожидаются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков, отмечает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

23 августа сообщалось, что более 97 тысяч домов остались без электричества после того, как тропический шторм «Генри» обрушился на восток США.

Наибольшее число домов и квартир — 69,9 тысячи — остались без электроэнергии в штате Род-Айленд, который первым оказался на пути стихии. В близлежащем штате Коннектикут обесточены 27,4 тысячи домов.

Около 20 сантиметров осадков меньше чем за сутки выпало в некоторых районах штата Нью-Джерси. Количество осадков в аэропорту им. Джона Кеннеди в штате Нью-Йорк достигло рекордных значений.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим ЧС в ряде округов, а в одноименном городе до 23 августа отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы, а также закрыты уличные веранды.

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