Почти 100 тысяч домов остались без света в США из-за шторма «Генри»

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Более 97 тысяч домов остались без электричества после того, как тропический шторм «Генри» обрушился на восток США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Poweroutage.us.

Наибольшее число домов и квартир — 69,9 тысячи — остались без электроэнергии в штате Род-Айленд, который первым оказался на пути стихии. В близлежащем штате Коннектикут обесточены 27,4 тысячи домов.

Около 20 сантиметров осадков меньше чем за сутки выпало в некоторых районах штата Нью-Джерси. Количество осадков в аэропорту им. Джона Кеннеди в штате Нью-Йорк достигло рекордных значений.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим ЧС в ряде округов, а в одноименном городе до 23 августа отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы, а также закрыты уличные веранды, отмечает ТАСС.

16 августа сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1297 человек. Эпицентр землетрясения, магнитудой 7,2, находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2 балла. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли. Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе.