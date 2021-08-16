Число погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 1297 человек

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Число погибших в результате произошедшего в субботу, 14 августа, землетрясения в Гаити возросло до 1297 человек. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило управление гражданской защиты республики.

По меньшей мере 5,7 тысячи человек получили ранения, 3,2 тысячи из них доставили в больницы. Продолжаются поиски людей под завалами, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения, которое произошло 14 августа, магнитудой 7,2 находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли.

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе. В провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба местные исследователи зафиксировали соответствующие данные.