Анкеты для обследований в павильонах «Здоровая Москва» теперь можно заполнить заранее

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

У горожан теперь появилась возможность заранее заполнить анкеты для прохождения диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва». Осуществить это можно с помощью электронной медицинской карты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что раньше москвичам приходилось заполнять бумагу прямо на месте, у информационной стойки.

— Мы расширили функционал электронной медкарты. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования, — рассказала Анастасия Ракова.

Заммэра уточнила, что после заполнения основной части документа в павильоне москвичи смогут прочитать о возможных факторах риска развития у них болезней, которые могут быть выявлены по итогам медосмотра.

Заполнить анкеты заранее могут те горожане, у которых есть доступ к электронной медкарте на сайте mos.ru. Соответствующий раздел называется «Моя диспансеризация в парке».

Анкета для переболевших коронавирусом состоит из 13 вопросов. Они помогают узнать, есть ли у человека одышка, дискомфорт в груди или температура. Полученные данные помогут выявить наличие у пациента постковидного синдрома, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С понедельника, 9 августа, в столице возобновилась общегородская программа «Здоровая Москва». В 45 столичных парках, скверах и зонах отдыха жители снова получили возможность пройти расширенное обследование организма и углубленную проверку состояния здоровья после перенесенного коронавируса.

С 21 июня павильоны переориентировали на проведение вакцинации столичных жителей. Прививку от коронавируса можно было сделать в любое время без предварительной записи.

Благодаря стабилизации эпидемической ситуации в Москве стало возможным не только вернуть профилактические осмотры, но и расширить список исследований, проводимых в павильонах. Так, в программу обследований вошла углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19.