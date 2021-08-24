Водопровод на Золоторожском Валу реконструируют до конца 2021 года

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золоторожский вал Карта всех событий

До конца 2021 года на улице Золоторожский Вал в Москве планируют провести реконструкцию водопровода. Соответствующий проект уже утвержден. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, работы потребовалось провести в связи с профилактикой износа системы.

— Мероприятия существенно повысят безопасность эксплуатации водораспределительной системы, а также обеспечат надежную бесперебойную подачу воды потребителям, — рассказала Княжевская.

Участок реконструкции берет начало от Гжельского переулка и заканчивается на улице Золоторожский Вал. Общая длина участка реконструкции составит 200 метров.

Специалисты будут осуществлять работы закрытым способом. По окончании ремонта прилегающая к водопроводу территория также будет благоустроена, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве и области из-под крана течет вода хорошего качества, проверить это можно нехитрым способом. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Он отметил, что в России качество воды в водоемах удовлетворительное, однако некоторые реки в стране могут быть загрязнены промышленными стоками. Болгов объяснил, что качество воды из-под крана зависит от уровня ее очищения. Проверить качество воды можно по виду, вкусу и запаху. Подробный анализ в домашних условиях проводить нельзя — для этого нужно обратиться в специальную лабораторию, передавало «Радио 1».