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Академик РАН объяснил, как проверить качество воды из-под крана

Анастасия Волоснова

Общество
Академик РАН объяснил, как проверить качество воды из-под крана
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и области из-под крана течет вода хорошего качества, проверить это можно нехитрым способом. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Он отметил, что в России качество воды в водоемах удовлетворительное, однако некоторые реки в стране могут быть загрязнены промышленными стоками. Болгов объяснил, что качество воды из-под крана зависит от уровня ее очищения.

— Все, конечно, зависит от водопровода, какая система, кто осуществляет водозабор и водоподготовку. Технологии позволяют очистить любую воду. Вопрос в том, кто тратит деньги на это, — пояснил Болгов.

По его словам, в Москве из-под крана течет вода «вполне приличного качества». Он уточнил, что в столичные дома вода поступает из Иваньковской и Рузской систем, а также из Москворецких водохранилищ. Академик добавил, что в Подмосковье качество воды также относительно хорошее.

Проверить качество воды можно по виду, вкусу и запаху. Подробный анализ в домашних условиях проводить нельзя — для этого нужно обратиться в специальную лабораторию, передает «Радио 1».

В свою очередь эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, что после очистки у воды не должно быть неприятного запаха хлорки и испорченных продуктов питания, также она не должна оставлять пятен на посуде.

Специалист отметила, что вода из столичного водопровода жесткая, из-за чего внутри бытовой техники скапливается накипь. Несмотря на то, что большинство домов в Москве и Санкт-Петербурге обеспечиваются водой из водоемов, качество воды в 85 процентах случаев полностью соответствует санитарным правилам.

До этого специалисты Роспотребнадзора за первые шесть месяцев 2021 года взяли 5614 проб питьевой воды в Москве. Образцы по результатам исследований полностью отвечают санитарным требованиям.

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