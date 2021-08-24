В восточной части поймы реки Чермянки появится пешеходный маршрут

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Дополнительный маршрут для пешеходов появится в 2021 году между районами Южное Медведково и Отрадное. В настоящее время специалисты ведут работы на участке в пойме реки Чермянки, который берет начало от проезда Дежнева и заканчивается на улице Молодцова.

По словам заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, склон располагается по адресу Ясный проезд, дом 25, корпус 2. Долгое время местным жителям там приходилось ходить по достаточно опасной тропинке. В настоящее время специалисты благоустраивают этот кратчайший маршрут до близлежащей станции метро «Бибирево».

Длина нового пешеходного маршрута будет составлять всего 60 метров, однако он будет крайне удобен для тех, кто живет рядом. Новую дорожку проведут по принципу экотропы: там появятся винтовые сваи, конструкции из металлокаркаса и обшивка из террасной доски. Для безопасности москвичей у новой дорожки также появятся перила.

Для укрепления тропы специалисты выбрали габионную конструкцию (короба из оцинкованной сварной сетки), которая сделает склон прочным и будет выполнять декоративную функцию.

Главным преимуществом такой конструкции является гибкость, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Два памп-трека также возведут в пойме реки Чермянки. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.

По состоянию на 17 августа для малого трека там было подготовлено песчаное основание. В нем была смонтирована специальная дренажная система, помогающая избежать скопления воды в участках трассы.