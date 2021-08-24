Помощь в переселении по реновации в ЦАО оказали более тысячи семей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С момента запуска программы реновации жилищного фонда Москвы в Центральном административном округе (ЦАО) столицы помощью при переезде воспользовались свыше тысячи семей. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— В Центральном административном округе по программе реновации более 1200 семей получили новое жилье, из них 1018 оказано содействие в переселении, — уточнил он.

По его словам, соответствующую услугу можно получить в центрах информирования, а также заказать ее удаленно с помощью сервиса правительства Москвы.

Грузчики и водители помогут москвичам абсолютно бесплатно.

Сергей Левкин напомнил, что суперсервис, запущенный столичными властями, представляет собой информационный ресурс с набором функций, памяток и инструкций. Горожане в настоящее время активно пользуются порталом для облегчения себе и близким процесса переезда, добавил руководитель департамента.

Так, в ЦАО Москвы в программу реновации включены 109 зданий. Общая площадь квартир в них составляет 281,7 тысячи квадратных метров.

Для переезда местных жителей в центре города было подобрано 12 стартовых площадок, чья мощность превышает 203 тысячи «квадратов».

Заселение в многоэтажку на улице Михаила Певцова, построенную по программе реновации жилищного фонда Москвы, начнут до конца 2021 года. Об этом Сергей Левкин рассказал ранее, в пятницу, 20 августа.

По его словам, трехсекционный дом построили по индивидуальному архитектурному проекту. В него переселят жильцов из дома № 45 на проспекте Вернадского.