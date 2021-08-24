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Россия приступила к разработке зенитных мини-ракет для уничтожения беспилотников

Анастасия Колоскова

Общество
Россия приступила к разработке зенитных мини-ракет для уничтожения беспилотников
Фото: Cкриншот видео YouTube-канала Минобороны России

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» приступил к разработке зенитных малоразмерных ракет, предназначенных для уничтожения беспилотников. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

Он отметил, что проект будет финансироваться за счет средств «Алмаз-Антея».

По словам конструктора, разработка мини-ракет имеет целесообразность, так как самолеты могут стоить в разы дешевле, чем обычные «зенитки», которые их сбивают, передает ФАН.

Недавно военные аналитики одного из американских изданий сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США. По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.

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