Столичный Росреестр зарегистрировал свыше 11 тысяч договоров ипотечного кредитования в июле

Фото: pixabay.com

Управление Росреестра по столице зарегистрировало 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования в июле текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по Москве.

Отмечается, что такие показатели на десять процентов превышают результаты предыдущего месяца.

Общее число зарегистрированных в городе ипотек в первом полугодии 2021 года составило 71 930 договоров. Этот результат в полтора раза превышает количество договоров за аналогичный период 2020 года.

— В июле ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве — более 11,8 тысячи зарегистрированных договоров, что является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, в годовом выражении в столице также был зафиксирован абсолютный рекорд. Предыдущий пик регистраций наблюдался в течение первых шести месяцев 2019 года. Тогда в городе зарегистрировали 50,3 тысячи таких договоров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в свою очередь подытожил, что всего в столице было заключено 84,1 тысячи таких соглашений на общую сумму 492,5 миллиарда рублей.

За первые шесть месяцев 2021 года в Москве выдали льготных кредитов на общую сумму около 25 миллиардов рублей в рамках программы «Семейная ипотека», рассказал ранее Ефимов. Заммэра добавил, что по этому показателю российская столица лидирует среди всех регионов страны. Ефимов уточнил, что семейная ипотека в Москве пользовалась наибольшим спросом в марте 2021 года. Чаще всего семьи получали кредиты на основании рождения третьего и последующего ребенка. Средняя ставка кредитования за первые полгода 2021-го составила 4,77 процента.