Строительство новой подстанции «Саларьево» в ТиНАО начнется в этом году

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Специалисты приступят к возведению новой подстанции «Саларьево» в Новой Москве уже в 2021 году. Об этом во вторник, 24 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Подстанция «Саларьево» будет располагаться на территории ТиНАО, ее ввод в эксплуатацию позволит значительно улучшить электроснабжение округов и города в целом, — уточнил заммэра.

По его словам, мощность подстанции для присоединения новых потребителей составит около 100 ватт. Ввести «Саларьево» в эксплуатацию планируется приблизительно в 2023 году.

Петр Бирюков отметил, что возведение новой станции будет производиться в три этапа. В рамках первого и второго из них специалисты построят здание питающего центра с необходимой техникой и присоединят центр к сети за счет прокладки кабелей 21,6 километра в длину.

Третий этап предполагает установку уникального оборудования, разработанного учеными из России. Новейший преобразователь частот позволит значительно повысить качество и надежность электроснабжения Москвы.

Также до конца года в ТиНАО построят новую поликлинику, рассказал ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, учреждение оснастят современным оборудованием и мебелью. Территорию рядом с поликлиникой озеленят и благоустроят, а окружающая среда будет выполнена по безбарьерному принципу.