Газовые сети реконструируют в Северном Медведкове

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Россия, Москва, Полярная улица, 24 Карта всех событий

Специалисты обновят систему газоснабжения на Полярной улице. Участок работ протянется от дома 24 до дома 48. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, газопровод, который подлежит модернизации, предназначен для подачи голубого топлива в жилые застройки.

Реконструкция проводится в связи с окончанием срока эксплуатации нынешней системы.

Работы будут проводиться с применением технологии горизонтально-направленного бурения. Проектом предусмотрено, что ремонтники не будут разрывать траншеи.

Такая технология позволяет проводить монтаж, не вмешиваясь в штатную работу уличной сети. Кроме того, это позволит сохранить комфорт москвичей.

Общая протяженность газопровода составит около двух километров, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До конца 2021 года на улице Золоторожский Вал в Москве планируют провести реконструкцию водопровода. Соответствующий проект уже утвержден. Об этом Юлиана Княжевская сообщила ранее. По ее словам, работы потребовалось провести в связи с профилактикой износа системы. Участок реконструкции берет начало от Гжельского переулка и заканчивается на улице Золоторожский Вал. Общая длина участка реконструкции составит 200 метров.