Как изменились рекомендации Минздрава по вакцинации от COVID-19

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24 августа Минздрав обновил временные рекомендации по механизму проведения вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в официальном источнике и направлен в регионы.

«Спутник Лайт» и внимание к пожилым

Теперь людям старше 60 лет официально разрешено применение вакцины «Спутник Лайт». Ее советуют использовать для повторной вакцинации. Кроме того, данным препаратом смогут привиться и переболевшие COVID-19.

Особое внимание во временных методических рекомендациях отводится вопросу организации работы медиков с пожилыми людьми. В документе сказано о необходимости медицинских организаций индивидуально работать с пациентами, чей возраст превышает 60 лет. В число таких граждан входят и пожилые, проживающие в учреждениях социальной защиты.

Вакцинация ВИЧ-инфицированных

Для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ-инфекцией в Минздраве рекомендуют использовать вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Применение препарата возможно через четыре недели после начала приема антиретровирусных средств.

В обновленных рекомендациях говорится об отсутствии дополнительных ограничений на вакцинацию «Гам-КОВИД-Вак» у ВИЧ-инфицированных. Процедура не зависит от «уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки», сообщили в Минздраве.

QR-коды

В обновленных временных рекомендациях напомнили о возможности получить индивидуальный QR-код на портале «Госуслуги» после вакцинации. Для привитых такой код действителен в течение года. Он выдается после введения второго компонента препарата (за исключением использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»). В случае ухудшения эпидемической ситуации срок действия QR-кода может быть сокращен до шести месяцев.

Переболевшие COVID-19 могут использовать код в течение полугода после вылечивания. Для людей с отрицательным ПЦР-тестом он действует 72 часа.

Также в документе отмечается необходимость соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками даже после введения препарата. Вакцина облегчает течение болезни и бережет пациентов от летального исхода, но «в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу (вируса) другим людям», говорится в обновленном тексте.