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Москвичам дали полезные советы по подготовке ребенка к учебному году

Полина Долганова

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Москвичам дали полезные советы по подготовке ребенка к учебному году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На сайте «Школа. Москва» в разделе «Ребенок и школа» появились советы психологов и врачей, которые помогут столичным родителям подготовить детей к новому учебному году. На сайте можно найти рекомендации по организации учебного пространства, списку необходимых вещей и записи школьников в кружки.

Так, например, в разделе «Как собрать ребенка в школу» можно найти список необходимых для образовательного процесса канцелярских товаров, предметов одежды и обуви.

Информацию о том, как перестроиться на учебный режим и правильно распределять время, можно найти в разделе «Советы психологов». Специалисты расскажут москвичам и их детям, как создать идеальный график учебного дня.

В настоящее время в столице для учеников работает свыше 130 кружков на базе учебных заведений. На сайте можно найти подробную инструкцию о том, как записать ребенка в кружки и расширить перечень его внеурочных знаний и навыков.

Там также можно почитать журнал «Школа. Москва» и посмотреть видео модернизированного Московского образовательного телеканала. Там собраны видеовизитки столичных школ, познавательные мультики и интервью с победителями образовательных конкурсов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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