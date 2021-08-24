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Андрей Бочкарев: Между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» линии пройдены почти наполовину

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев: Между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» линии пройдены почти наполовину
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Строительство тоннелей между станциями метро «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии завершили наполовину. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы планируют завершить до конца 2021 года.

— Перегон с двумя однопутными тоннелями между станционными комплексами «Мамыри» и «Бачуринская» будущей Троицкой линии пройден на 47 процентов, — заявил заместитель мэра.

Он отметил, что щит «Евгения» уже преодолел 1254 метра в правом тоннеле, а тоннелепроходческий комплекс «Дарья» — 1114 метров в левом тоннеле.

— В настоящее время на станциях первого 13-километрового этапа строительства Троицкой линии от «Новаторской» до «Бачуринской», общестроительная готовность которого оценивается в 41 процент, продолжаются активные работы, — подытожил Андрей Бочкарев.

Во вторник, 24 августа, заммэра Москвы в Правительстве заявил, что в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино создадут свыше тысячи новых рабочих мест. Такая мера, по словам Андрея Бочкарева, позволит давать вторую жизнь заброшенным участкам.

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