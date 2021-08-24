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Конкурс органистов имени Таривердиева пройдет в Музее музыки

Ольга Маркова

Развлечения
Конкурс органистов имени Таривердиева пройдет в Музее музыки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский национальный музей музыки 29 и 30 августа приглашает горожан на концерты первого московского тура XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Прослушивания пройдут в Прокофьевском зале музея, где установлен орган фирмы «Шуке-Потсдам».

В конкурсных прослушиваниях участвуют представители России, США, Канады, Белоруссии, Италии.

Завершением конкурсных прослушиваний станет концерт членов жюри, в котором выступят главный органист в церкви Калио Олли Пююлампи (Финляндия), профессор органа Департамента органной и церковной музыки Университета Канзаса Джеймс Хигдон (США), заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина (Россия), доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Алексей Шмитов (Россия).

Вход на конкурсные прослушивания осуществляется по билетам на экспозицию «Музыкальные инструменты народов мира», сообщается на сайте музея.

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