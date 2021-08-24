Сергей Собянин поручил провести ревизию зданий московских школ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве проведут ревизию зданий столичных образовательных учреждений. Соответствующее поручение департаменту образования и науки, а также директорам столичных школ, дал мэр города Сергей Собянин. Об этом он сообщил на открытом августовском педагогическом совете.

— Я поручаю департаменту образования вместе с директорами школ провести ревизию наших школьных зданий, — заявил глава города.

По его словам, в Москве необходимо обустроить построенные 40-50 лет назад школы таким образом, чтобы они соответствовали современным стандартам.

Сергей Собянин отметил, что для такой ревизии понадобится тщательное планирование и подготовка.

Мэр подытожил, что ряду образовательных помещений в городе потребуется комплексный ремонт и реконструкция, так как эти здания уже устарели «морально и физически», передает «Москва 24».

Фасады новой школы в округе Щербинка украсят стилизованными под деревья декоративными элементами. Об этом ранее рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, фасады здания отделывают навесными панелями нескольких оттенков. Некоторые из них имитируют кирпичную кладку. Учебное заведение на 1100 мест планируют возвести на улице Местечко Барыши. В первую очередь специалисты построят корпус на 700 мест, а затем на месте старого здания 1950-х годов появится второй блок на 400 мест. Два корпуса будут соединены между собой переходом, сообщалось на официальном сайте мэра Москвы.