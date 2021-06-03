Декоративные ветви деревьев украсят фасады новой школы в Щербинке

Фото:Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Щербинка, улица Местечко Барыши Карта всех событий

Фасады новой школы в округе Щербинка украсят стилизованными под деревья декоративными элементами. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания отделывают навесными панелями нескольких оттенков. Некоторые из них имитируют кирпичную кладку.

— На углах зданий появятся декоративные элементы из металлических перфорированных листов, стилизованные под ветвистые деревья. Они придадут школе интересный и запоминающийся облик, — уточнил архитектор.

Учебное заведение на 1100 мест планируют возвести на улице Местечко Барыши. В первую очередь специалисты построят корпус на 700 мест, а затем на месте старого здания 1950-х годов появится второй блок на 400 мест. Два корпуса будут соединены между собой переходом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова.

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