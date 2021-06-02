Фото: Ю. Иванко / Mos.ru

Россия, Москва, Сверчков переулок, 8с3 Карта всех событий

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова, которые построили на рубеже XVI–XVII веков, а в XVIII веке перестроили и оформили в стиле московского барокко.

Палаты, расположенные по адресу: Сверчков переулок, дом 8, строение 3, представляют собой двухэтажное здание из красного кирпича на белокаменном подклете.

— Палаты в Сверчкове переулке — уникальный памятник допетровской гражданской архитектуры. В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI — XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат, — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил интересную историю дома. Изначально он принадлежал семье купца Сверчкова. Рядом с домом был большой пруд и сады. За ними находилась Успенская церковь, построенная на средства купца. Она была разрушена в 1930-х годах.

В 1680 году облик палат поменялся. Их площадь увеличили, а фасады украсили в стиле московского барокко.

Специалисты признали ценными, в том числе, детали интерьера XVII–XIX веков. Среди них кафельная печь, а также лепной декор комнат: филенки, пилястры, лепные потолочные карнизы, широкие наличники дверей с лепными десюдепортами, розетки, маскароны.

В 1970-е годы здание отреставрировали. В настоящее время в нем находится Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Палаты Сверчкова являются объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют особняк архитектора Федора Шехтеля, где находится резиденция посла Уругвая.

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