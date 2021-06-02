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Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова
Фото: Ю. Иванко / Mos.ru

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Сверчков переулок, 8с3 Карта всех событий

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для палат купца Сверчкова, которые построили на рубеже XVI–XVII веков, а в XVIII веке перестроили и оформили в стиле московского барокко.

Палаты, расположенные по адресу: Сверчков переулок, дом 8, строение 3, представляют собой двухэтажное здание из красного кирпича на белокаменном подклете.

— Палаты в Сверчкове переулке — уникальный памятник допетровской гражданской архитектуры. В Москве сохранилось лишь несколько палат рубежа XVI — XVII столетий. После проведения исследований специалисты включили в предмет охраны ценные элементы фасадов и интерьеров, формирующие исторический облик палат, — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил интересную историю дома. Изначально он принадлежал семье купца Сверчкова. Рядом с домом был большой пруд и сады. За ними находилась Успенская церковь, построенная на средства купца. Она была разрушена в 1930-х годах.

В 1680 году облик палат поменялся. Их площадь увеличили, а фасады украсили в стиле московского барокко.

Специалисты признали ценными, в том числе, детали интерьера XVII–XIX веков. Среди них кафельная печь, а также лепной декор комнат: филенки, пилястры, лепные потолочные карнизы, широкие наличники дверей с лепными десюдепортами, розетки, маскароны.

В 1970-е годы здание отреставрировали. В настоящее время в нем находится Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Палаты Сверчкова являются объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют особняк архитектора Федора Шехтеля, где находится резиденция посла Уругвая.

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