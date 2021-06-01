Еще один корпус бывшей фабрики «Большевик» реконструируют

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с1 Карта всех событий

Один из корпусов бывшей фабрики «Большевик» войдет в состав расположенного здесь многофункционального комплекса и будет реконструирован. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Речь идет о строении № 10 площадью 19 тысяч квадратных метров, которое расположено в доме 15 по Ленинградскому проспекту.

Соответствующий проект уже согласовала Москомархитектура. Оформление здания будет соответствовать общей концепции комплекса. Специалисты восстановят фасады из красного кирпича с белым орнаментом и дополнят облик вставками из металла и стемалита.

— Реконструкция отдельных объектов фабрики «Большевик» продолжается и сегодня, например, в этом пятиэтажном корпусе разместится офисный центр с просторными кабинетами, переговорными и комнатами отдыха. Много внимания в проекте уделено деталям, сохраняется фирменный стиль всего комплекса — сочетание красного кирпича с узорчатыми вкраплениями и большими остекленными проемами, — рассказал Сергей Кузнецов.

Напомним, промышленные корпуса построили в 1880-х годах для кондитерской компании «Товарищество А. Сиу и Ко». До настоящего времени историческая архитектура сохранилась лишь частично. Так, сильно пострадала кирпичная кладка, не соответствовали нормам инженерные коммуникации. Саму территорию закрыли для посещения. Реконструкция комплекса началась в 2015 году. На территории комплекса располагаются Музей русского импрессионизма, бизнес-центр, а также жилые апартаменты и пешеходная рекреационная зона.

Ранее Сергей Кузнецов сообщил, что два здания на территории КДЦ «Большевик» превратят в современный офисный центр.

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