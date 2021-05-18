Два здания на севере Москвы превратят в офисный центр после реконструкции

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с20 Карта всех событий

Два здания на территории КДЦ «Большевик» на севере города превратят в современный офисный центр. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 18 мая.

— Композиция будущего офисного центра строится на сочетании трехэтажного строения № 20, которому присущ строгий ритм высоких узких окон в пол с различными по ширине темно-серыми металлическими вставками, и более низкой двухэтажной части строения № 19, особенностью которого является большая плоскость витражей и кирпичная кладка со смещением, — рассказал архитектор.

Оба здания по адресу Ленинградский проспект, владение 15/20, сохранят свой фирменный стиль — кирпичную кладку с узорчатыми вкраплениями.

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