Тысяча за инвалидность: какая компенсация положена за осложнения после прививки

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

За некоторые осложнения после вакцинации россияне могут получить денежную компенсацию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил медицинский юрист Иван Печерей.

По его словам, речь идет о профилактических прививках, включенных в национальный календарь. Вакцинация от коронавируса также входит в этот список.

— Денежная компенсация положена тем, у кого были выявлены осложнения, которые входят в перечень поствакцинальных осложнений, утвержденный постановлением правительства № 885 от 2 августа 1999 года. Если это осложнение зафиксировано, то единовременная компенсация составляет 10 тысяч рублей, в случае смерти — 30 тысяч рублей. Если у человека признали инвалидность вследствие вакцинирования, то там уже полагается ежемесячное пособие в размере тысячи рублей, — пояснил юрист.

К поствакцинальным осложнениям относятся: анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции (отек Квинке, синдром Стивена — Джонсона, синдром Лайелла, синдром сывороточной болезни), энцефалит, вакциноассоциированный полиомиелит, поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности (энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит), генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ, артрит хронический после прививки от краснухи.

По словам Печерея, чтобы получить денежную компенсацию, медицинская организация обязана провести расследование по факту случившегося, а человек — получить официальные доказательства поствакцинальных осложнений. Если кто-то из россиян считает, что прививка причинила определенный вред их здоровью, юрист советует сразу обращаться к руководителю медицинской организации, где она была поставлена.