Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгорсуд возобновил прежний режим работы

Виктория Сикерина

Происшествия
Мосгорсуд возобновил прежний режим работы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Взрывного устройства в здании Московского городского суда обнаружено не было, из-за чего он вернулся к прежнему режиму работы. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

— Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Взрывные устройства не обнаружены, — заявил он.

По словам Валерия Лазарева, из здания Мосгорсуда на улице Богородский Вал срочно эвакуировали 865 сотрудников и посетителей, пишет РИА Новости.

Во утренник утром, 24 августа, в Московском городском суде сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации. Из-за этого всех находящихся в здании людей пришлось немедленно эвакуировать. О случившемся сообщил пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

В пятницу, 20 августа, в Мосгорсуде зарегистрировали ходатайство по делу гражданина США Пола Уилана. Примечательно, что материалы дела имели пометку «секретно».

Американца Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году. Суд приговорил гражданина США к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Однако в июне 2021 года он обратился к Джо Байдену, президенту Америки, с просьбой вернуть его на родину.

Читайте также:
Мосгорсудэвакуация людейчрезвычайные ситуации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Все мнения
О проекте