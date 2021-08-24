Мосгорсуд возобновил прежний режим работы

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Взрывного устройства в здании Московского городского суда обнаружено не было, из-за чего он вернулся к прежнему режиму работы. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

— Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Взрывные устройства не обнаружены, — заявил он.

По словам Валерия Лазарева, из здания Мосгорсуда на улице Богородский Вал срочно эвакуировали 865 сотрудников и посетителей, пишет РИА Новости.

Во утренник утром, 24 августа, в Московском городском суде сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации. Из-за этого всех находящихся в здании людей пришлось немедленно эвакуировать. О случившемся сообщил пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

В пятницу, 20 августа, в Мосгорсуде зарегистрировали ходатайство по делу гражданина США Пола Уилана. Примечательно, что материалы дела имели пометку «секретно».

Американца Пола Уилана задержали в Москве в 2018 году. Суд приговорил гражданина США к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Однако в июне 2021 года он обратился к Джо Байдену, президенту Америки, с просьбой вернуть его на родину.