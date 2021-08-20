В Мосгорсуде зарегистрировано ходатайство по делу Пола Уилана

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В Мосгорсуде зарегистрировано ходатайство по делу гражданина США Пола Уилана. Ранее его приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу, 20 августа.

Уточняется, что материалы имеют гриф «секретно».

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

В июне 2021 года стало известно, что Уилан обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой посодействовать его возвращению на родину.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова передать США отбывающих в России срок американских граждан — встречно, задействуя механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Однако Рябков подчеркнул, что Пол Уилан не входит в число лиц, которых Москва готова была бы обменять.

23 июля американский Сенат принял резолюции с призывом освободить граждан США Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, осужденного в РФ на девять лет колонии за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Резолюции не являются нормативным документом — они лишь выражают позицию большинства сенаторов по какому-либо вопросу.

4 июня президент Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США. Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США. При этом глава государства подчеркнул, что «если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».