Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Фото: Администрация президента РФ

Президент Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США.

— Да, конечно, — ответил Путин на вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен.

Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США.

— Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы, — приводятся слова российского лидера на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о том, что изменится в стране после его ухода с поста президента.

Читайте также: Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США