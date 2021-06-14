Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин допустил обмен заключенными между Россией и США
Фото: Администрация президента РФ

Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Анастасия Колоскова

В мире

Президент Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США.

— Да, конечно, — ответил Путин на вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен.

Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США.

— Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы, — приводятся слова российского лидера на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о том, что изменится в стране после его ухода с поста президента.

Читайте также: Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США

Владимир ПутинСШАРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте