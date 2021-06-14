Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США.

— Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения, — рассказал он в интервью NBC.

По словам российского лидера, то, чего боятся в Америке, может угрожать также и России. Он отметил, что НАТО считает киберпространство территорией борьбы.

— Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ в российские информационные сети, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха.

В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с Америкой в борьбе с киберпреступностью.

Ранее Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США в сфере взаимной выдачи киберпреступников в том случае, если обе стороны возьмут на себя равнозначные обязательства.

Читайте также: Американские эксперты заподозрили Россию в хищении пособий жителей США