Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США
Фото: Администрация президента РФ

Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США

Анастасия Колоскова

В мире

Президент России Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США.

— Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения, — рассказал он в интервью NBC.

По словам российского лидера, то, чего боятся в Америке, может угрожать также и России. Он отметил, что НАТО считает киберпространство территорией борьбы.

— Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ в российские информационные сети, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха.

В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с Америкой в борьбе с киберпреступностью.

Ранее Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США в сфере взаимной выдачи киберпреступников в том случае, если обе стороны возьмут на себя равнозначные обязательства.

Читайте также: Американские эксперты заподозрили Россию в хищении пособий жителей США

Владимир ПутинкибербезопасностьАмерика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте