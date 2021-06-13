Путин заявил, что Россия готова выдавать США киберпреступников

Фото: Администрация президента РФ

Россия готова сотрудничать с США в сфере взаимной выдачи киберпреступников в том случае, если обе стороны возьмут на себя равнозначные обязательства. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, договоренности о проведении подобных процедур прописаны в соответствующих межгосударственных документах.

— Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

Также глава государства обратил внимание на важность кибербезопасности. На сегодняшний день кибератаки опасны и могут привести к очень серьезным последствиям.

Ранее Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи сДжо Байденом. По словам президента, саммит Россия — США можно считать ненапрасным, если в ходе переговоров удастся создать механизмы взаимодействия Москвы и Вашингтона по различным направлениям.

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