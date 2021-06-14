Путин ответил на вопрос, как изменится ситуация в стране после его ухода

Фото: Администрация президента РФ

Президент Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC ответил на вопрос, может ли в России что-то обрушиться в одночасье после его ухода с поста президента.

— А что обрушится в одночасье? Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса... Но сейчас ситуация другая, — приводятся слова российского лидера на официальном сайте Кремля.

Он подчеркнул, что сейчас в стране имеются проблемы, но ситуация абсолютно другая, и когда-то на его место обязательно придет другой человек.

Ранее президент России назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США.

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