Посвященные Бородинскому сражению мероприятия пройдут в Подмосковье

Фото: Маргарита Письменская / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Бородинское поле» 3, 4 и 5 сентября приглашает всех любителей истории присоединиться к военно-историческим мероприятиям, посвященным 209-й годовщине Бородинского сражения.

На Батарее Раевского, в самом центре Бородинского поля, пройдет военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинской битвы. Поле ратной славы объединит ценителей героического прошлого нашей страны и культурного сообщества.

Погрузиться в эпоху наполеоновских войн, познакомиться с походным бытом, обмундированием и вооружением помогут интерактивные площадки под открытым небом — биваки русской и французской армий.

Торжественную атмосферу поддержат участники «Дня Бородина» — клубы военно-исторической реконструкции.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

4 и 5 сентября Главная выставка страны зовет жителей и гостей города на фестиваль «Russian Woodstock. Мир. Любовь. Музыка», где можно будет услышать выступление российских и зарубежных рок-звезд. В программе также экскурсии и мастер-классы.